EA7 Milano, la scelta: si torna sul mercato per sostituire Baron?

Nonostante Billy Baron dovrà operarsi di nuovo, e quindi difficilmente lo rivedremo al 100% prima di Natale, secondo quanto riportato da Andrea Tosi su La Gazzetta dello Sport, l’Olimpia EA7 Milano ha deciso di non tornare immediatamente sul mercato e di provare a dare piena fiducia a Kevin Pangos.

Insomma, la risposta alla domanda “si torna sul mercato?”, non è un “no” definitivo, ma è più un “per il momento no”. L’idea è di dare fiducia al canadese e a Stefano Tonut, che è reduce da una FIBA World Cup di altissimo livello, dove ha dimostrato di poter giocare contro fenomeni NBA senza troppi problemi e di saper anche fare canestro. Certo, non è vero che non avere Billy Baron e Maodo Lo (quest’ultimo solo per qualche settimana) non sia un problema per l’EA7 Milano ma si tratta di una situazione gestibile senza intervenire sul mercato, secondo la dirigenza meneghina.

Sicuramente ieri sono arrivati segnali incoraggianti anche dalla second unit ma, senza un Nikola Mirotic da 27 punti e 11 rimbalzi, difficilmente saresti in grado di competere contro il Fenerbahce, anche se c’è da dire che Shavon Shields ha steccato la gara, litigando tantissimo con il ferro. Stiamo a vedere cosa succederà in questo mese di ottobre in termini di risultati.

