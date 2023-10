Amedeo Della Valle ha partecipato alla prima puntata di DAZN Got Game, un podcast condotto da Matteo Gandini e Pierluigi Pardo, e ha raccontato di quando ha incontrato LeBron James a Ohio State e del suo armadietto.

“LeBron James non è mai andato al college, perché è passato direttamente dall’high school all’NBA, ma ha sempre dichiarato che, se fosse andato al college, sarebbe andato a Ohio State. È l’università che ha sempre considerato un po’ come sua. La cosa che mi ha fatto sorridere è che, nonostante non ci abbia mai giocato a Ohio State, nel nostro spogliatoio c’era un armadietto dedicato a lui, con sopra una targhetta con scritto LeBron James”.

Ricordiamo che Della Valle ha fatto il college a Ohio State prima di tornare in Italia e firmare un contratto lunghissimo con Reggio Emilia. Ora Amedeo gioca alla Germani Brescia e ha appena iniziato la terza stagione con i biancoblu. La speranza è di provare a vincere ancora dopo la stupenda Coppa Italia dello scorso febbraio e la finale di Supercoppa di qualche giorno fa. Stiamo a vedere se il ragazzo italiano ce la farà.

Della Valle LeBron