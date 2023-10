Jordan o LeBron, chi è il GOAT? Doncic ha ZERO dubbi

A Luka Doncic, stella dei Dallas Mavericks, è stato chiesto da un giornalista di scegliere il suo GOAT (greatest of all-time) NBA durante una recente conferenza stampa. Senza perdere troppo tempo, Doncic ha preferito Michael Jordan a LeBron James.

“Dai, è MJ”, ha detto Doncic.

I asked Luka – who is your GOAT

And what is your all time starting 5 Luka: MJ#LukaDoncic #DallasMavericks #NBAAbudhabi #NBA pic.twitter.com/DNGQOVdC0j — Husain Alalawi | حسين العلوي (@sayedh21) October 5, 2023

Il dibattito tra Michael Jordan e LeBron James è stato costantemente discusso nel corso degli anni. Da quando LeBron ha iniziato a vincere campionati, la gente lo ha paragonato a Jordan. LeBron ovviamente sta ancora giocando e ha continuato a sostenere con forza la sua tesi.

I giocatori in attività a volte esitano a rispondere alla domanda perché James è ancora un giocatore in attività. Ci sono altri che sono stati più che disposti a condividere i loro pensieri sul dibattito. Luka Doncic probabilmente non era entusiasta di rispondere alla domanda con LeBron nella Western Conference, ma ha comunque scelto Jordan.

I Mavs hanno abbastanza talento per sconvolgere la conference con Luka Doncic e Kyrie Irving a guidare la carica. Dallas si preannuncia come una delle squadre più interessanti da seguire nella stagione 2023-2024 e il fenomeno sloveno non vede l’ora di stupire tutti.

