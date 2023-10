Nico Mannion, buonissimo esordio in EuroLega con il Baskonia!

Nico Mannion ha firmato quest’estate un biennale con il Baskonia dopo un paio di stagioni difficili alla Virtus Bologna e ieri ha fatto il suo esordio con gli spagnoli in EuroLega. E ha fatto subito vedere di che pasta è fatto il classe 2001 nato a Siena!

Nella sconfitta casalinga di 2 punti contro il Real Madrid, Nico Mannion ha messo a referto 13 punti in 19 minuti, frutto di un buonissimo 3/6 da 2 punti e 4/4 ai liberi, con anche 3 assist ad arricchire la sua prova contro i Blancos. Come al solito, il tiro da 3 punti non è il suo punto forte, tant’è che ha segnato 1 solo canestro dalla lunga distanza su 4 tentativi.

Certo, non è una prestazione da 30 punti e 7 assist però, se ripensiamo all’ultimo Nico Mannion, quello che faceva fatica a trovare spazio in regular season in Serie A con le VuNere, quello di ieri è sembrato un giocatore totalmente diverso, quasi rinato, molto simile a quello di Belgrado di 2 estati fa.

Una rondine non fa primavera, come si suol dire in questi casi, ma le passate esperienze di italiani con la maglia del Baskonia ci fanno ben sperare: Simone Fontecchio e Achille Polonara. Chissà che magari l’avventura spagnola permetterà al classe 2001 di tornare in NBA, il suo vero obiettivo, lui che ha condiviso per diversi mesi lo spogliatoio insieme a una discreta point guard com’è Steph Curry quando giocava con i Golden State Warriors.