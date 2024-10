EA7 Milano, ma alla fine arriva Nico Mannion o no?

L’EA7 Milano ieri sera ha vinto contro la Ge.Vi. Napoli ma gli infortuni aumentano e le voci su Nico Mannion non si placano. Infatti 7 giorni fa sembrava fatto l’approdo dell’italo-americano alla corte di Ettore Messina ma poi non se n’è fatto nulla perché i varesini volevano circa 600K di buyout.

Nella giornata di ieri altri due titolari dell’Olimpia si sono fatti male perché Shavon Shields è uscito per un problema all’inguine e Neno Dimitrijevic ha lasciato il campo per una botta con Josh Nebo. Questi ulteriori problemi fisici hanno accelerato la trattativa tra l’Olimpia e i prealpini, tant’è che pare che ora la trattativa sia tornata a essere caldissima, come riportato da Mondo a Spicchi.

Il buyout sembra essere molto vicino ai 600K chiesti dai varesini e questo è stato il nodo sciolto che ha sbloccato la trattativa perché tra l’EA7 Milano e Nico Mannion era tutto a posto.

Si tratta di un acquisto interessante perché l’ex Virtus Bologna e Baskonia ha tutte le qualità per essere un giocatore di EuroLega ma al momento non l’ha ancora dimostrato. Stiamo a vedere se la trattativa si chiuderà e se il figlio di Pace dimostrerà tutto il suo valore.

