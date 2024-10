Napoli, è tempo di svoltare: firmato il colpaccio Bentil!

Il bilancio di inizio stagione del Napoli Basket è tragico: 0 vittorie in 5 partite, di cui alcune molto abbordabili (quantomeno sulla carta). Una squadra senza nè capo nè coda, ricca di “scommesse” come ha ammesso lo stesso DS Dalla Salda e orfana di Kevin Pangos dalla seconda giornata per noie muscolari.

L’odore di retrocessione è sempre più insistente, pertanto patron Grassi e soci hanno optato per una capitalizzazione di extra-budget da investire sul mercato di riparazione: dopo l’annuncio dell’esperto Green arriva il super-colpo Ben Bentil, vecchia conoscenza della LBA in canotta Armani Milano qualche anno fa.

Bentil è un centro di grande affidabilità, ha un curriculum eccellente con esperienze europee importanti (Panathinaikos, Milano, Stella Rossa tra le altre) e quest’anno ha iniziato la stagione nel roster della super-corazzata Hapoel Tel Aviv. Tuttavia, complice l’aggravarsi del conflitto, più giocatori stanno manifestando l’intenzione di scappare dal suolo israeliano (non ultimo Jordan Lloyd), pur sopportando sacrifici economici per andare presso lidi più sicuri.

Bentil è un grande amico di Kevin Pangos, ha deciso di ridurre notevolmente il suo ingaggio (750.000 euro annui) per tornare in Italia e affrontare la missione in terra partenopea, assicurato di un ruolo da grande protagonista.

La stagione è lunghissima, Napoli già dalla prossima potrà contare sul recupero di Pangos e sull’esordio di Green e Bentil. Il roster, adesso, ha tutte le carte in regola per poter operare una svolta, necessaria come non mai dopo questa depressione iniziale.

Valigie pronte per Jordan Hall, e quasi sicuramente uno tra Dreznjak e Williams. Scricchiola anche la posizione di capitan De Nicolao, ai margini delle rotazioni dopo l’arrivo della guardia statunitense. Non è da escludersi un taglio di tutti e quattro, bisognerà capire le intenzioni della società.

