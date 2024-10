EA7 Milano, altri due infortuni nella vittoria su Napoli

L’Olimpia EA7 Milano non trova pace, nemmeno quando vince. Ieri sera i biancorossi hanno battuto, non senza fatica, una Napoli in grossa difficoltà (0-5 in questo avvio di stagione, 0-6 con la Supercoppa), ma le brutte notizie arrivano in questo caso dall’infermeria. In un solo match Milano ha perso sia Shavon Shields che Neno Dimitrijevic, entrambi usciti per infortunio.

Shields ha abbandonato la gara dopo appena 2′ per un infortunio all’inguine e nelle prossime ore si saprà l’entità del problema. L’Olimpia ovviamente spera non sia nulla di grave, anche perché il danese aveva già saltato diverse partite l’anno scorso. Dimitrijevic ha invece giocato 19′ prima di uscire in seguito ad uno scontro con il rientrante Josh Nebo.

Si tratta di altre 2 assenze che, se verranno confermate anche per le prossime partite, si andranno a sommare a quelle di Causeur, Diop e McCormack. Nelle scorse ore è inoltre andato KO anche Ettore Messina, assente in panchina contro Napoli a causa di un’otite.