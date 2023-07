EA7 Milano, mercato: Alviti pronto a firmare per un top team italiano?

Davide Alviti ha giocato pochissimo quest’anno e certamente lascerà l’Olimpia EA7 Milano in questo mercato, anche se ha ancora un altro anno di contratto. Il classe 1996 ciociaro vorrebbe vedere di più il campo e in generale non è più nei piani di Ettore Messina, per questo quasi certamente verrà transato e quindi dovrà trovare una nuova sistemazione.

Nel giorni scorsi si era parlato di un interessamento da parte della Dolomiti Energia Trentino, ma ora c’è un altro top team italiano su di lui: la Virtus Bologna. Con Awudu Abass che potrebbe trasferirsi all’estero, Il Corriere di Bologna parla di un possibile inserimento della Segafredo per il giocatore della Nazionale.

L’ala di Alatri – classe 1996 – viene da due anni a Milano in cui ha giocato quasi niente (8.4 minuti di media in 17 partite nell’ultima stagione).

Tutto, ripetiamo, è legato alla situazione di Awudu Abass. Qualora il comasco dovesse lasciare Bologna, allora ci sarebbe uno spot italiano nel ruolo di ala da riempire e Alviti potrebbe essere un ottimo uomo mercato, essendo in uscita dall’EA7 Milano.

Stiamo a vedere se questa pista si concretizzerà oppure rimarrà uno dei tanti rumors di mercato che stanno uscendo in queste settimane.

