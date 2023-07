EA7 Milano, mercato: Datome rinnova o si ritira? Questo è il dilemma

Al futuro di Gigi Datome sono collegati molti intrecci di mercato dell’Olimpia EA7 Milano. Il ragazzo nativo di Montebelluna compirà 36 anni il prossimo 27 novembre e potrebbe pensare di ritirarsi, dopo 20 anni di onorata carriera in giro per l’Italia, l’America e l’Europa.

Il Corriere della Sera parla proprio del futuro di Datome che non sa se deciderà di continuare ancora un anno oppure disputare il Mondiale asiatico con l’Italbasket e poi lasciare definitivamente il basket giocato dopo 20 anni con gli Azzurri, a partire dall’under 16.

Naturalmente la scelta di Datome impatta anche sul mercato italiani dell’EA7 Milano, che dovrebbe trovare un’ala da prendere al suo posto. Eventualmente si potrebbe pensare di riportare a casa Riccardo Moraschini, che a Milano non aveva fatto per niente male ma l’anno di inattività ha inficiato sulla sua stagione alla Reyer Venezia, senza poi dimenticare che comunque è un classe 1991, quindi non proprio giovanissimo.

Un’ulteriore soluzione potrebbe essere provare a inseguire il sogno olimpico e il terzo Scudetto di fila con l’Olimpia Milano, traguardo raggiunto da pochi nella storia del basket italiano.

Stiamo a vedere quale sarà la scelta definitiva di Datome che, a nostra sensazione, comunque un altro anno lo farà.

Leggi anche: EA7 Milano, mercato: Alviti pronto a firmare per un top team italiano?