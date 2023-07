Virtus Bologna, mercato: ci sarà una vera e propria rivoluzione?

Il mercato della Virtus Bologna è davvero frizzantino perché ci sono tante trattative aperte ma ancora nessuna ufficialità, a parte l’addio di Semi Ojeleye in direzione Valencia dopo pagamento del buyout e quello di Mam Jaiteh verso Monaco.

Secondo Il Corriere di Bologna nessun giocatore a roster è incedibile, a partire da Milos Teodosic, che è praticamente un ex giocatore della Segafredo. Le trattive per il rinnovo di Marco Belinelli vanno avanti ma non si è ancora sbloccato nulla. Settimana prossima potrebbe essere decisiva da questo punto di vista. A proposito di “nessuno è incedibile”, non è nemmeno certa la conferma di Tornik’e Shengelia, che potrebbe lasciare qualora arrivasse un’offerta economica interessante di buyout.

Sul fronte arrivi, al netto della firma certa – ma manca il comunicato – di Ognjen Dobric, il mercato della Virtus Bologna è in una fase di stallo. Isaïa Cordinier resterà al 99% e si parla di un biennale da circa 650mila dollari complessivi, poco più dei 600K di qualche giorno fa. Continuiamo a monitorare il nome di Kyle Guy, che è molto vicino ma la trattativa non è ancora chiusa. La situazione di Awudu Abass potrebbe cambiare perché viene da due anni difficili e ha diversi pretendenti all’estero, secondo Repubblica. Ed è proprio per questo motivo che si sta scaldando la pista di Davide Alviti, sicuramente fuori dai piani di Ettore Messina e di Milano per la stagione 2023-2024, come riportato quest’oggi da Il Corriere di Bologna.

Chiudiamo con Diego Flaccadori e Ousmane Diop, che piacciono ma non sono certi di firmare con la Virtus Bologna. Parlando sempre di lunghi di formazione italiana, quasi certo il ritorno di Amar Alibegovic, secondo La Prealpina. Out invece Leo Menalo e Gora Camara, entrambi potrebbero andare in prestito in Serie A o in A2.

Leggi anche: Vasilije Micić segue le orme di Vezenkov e firma con i Thunder