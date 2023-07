I Suns battono l’ultimo colpo di questa free agency e firmano Eric Gordon

I Phoenix Suns si sono accaparrati l’ultimo free agent in grado di avere subito un impatto sulla propria squadra: Eric Gordon. Il veterano, lasciato andare dai Clippers per pagare una luxury tax di 110 milioni di dollari inferiore, firmerà con i Suns e sarà la ciliegina sulla torta di un roster che vuole vincere il titolo già il prossimo anno. In questa offseason Phoenix ha ottenuto Bradley Beal via trade, per poi mettere sotto contratto da free agent, oltre a Gordon, Yuta Watanabe, Keita Bates-Diop, Drew Eubanks e Chimezie Metu. Josh Okogie e Damion Lee sono infine stati rinnovati.

I dettagli dell’accordo tra Gordon e Phoenix sono ancora da divulgare. Il giocatore, 34 anni, era arrivato ad LA lo scorso febbraio e nella passata stagione ha segnato 16.0 punti di media tra Rockets e Clippers.