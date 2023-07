EA7 Milano mercato: Flaccadori è un nome che interessa davvero?

C’è un nome nuovo per il mercato dell’EA7 Milano ed è italiano: Diego Flaccadori. Il classe 1996 bergamasco ma trentino d’adozione era vicino alla firma con la Virtus Bologna. Alla fine però non si è trovata una quadra e la Segafredo ha deciso di mettere sotto contratto Bruno Mascolo, in uscita da Brindisi.

A questo punto sembrava scontata una permanenza dell’azzurro alla Dolomiti Energia ma così non è perché, secondo quanto riportato da La Prealpina, nel mercato dell’EA7 Milano ci potrebbe essere il nome di Diego Flaccadori, che pare addirittura essere prossimo alla firma, secondo quanto scritto dal quotidiano varesino.

Da quanto sappiamo, il giocatore ha tempo fino al 15 luglio per esercitare la clausola d’uscita dal contratto, previa pagamento del buy-out. Quindi settimana prossima è quella decisiva per capire se Flacca sarà dentro o fuori per Trento.

Probabilmente Ettore Messina non si sentiva sicuro nell’avere Giordano Bortolani come rimpiazzo di Tommaso Baldasso e perciò ha voluto accelerare le trattative per un altro esterno italiano di livello e con molta esperienza in Serie A. Stiamo a vedere se questa trattativa si concretizzerà o meno ma intanto è sicuramente una situazione da tenere monitorata.

