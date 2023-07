Virtus Bologna, il roster inizia a prendere forma: facciamo il punto

Il roster della Virtus Bologna sta pian piano prendendo semrpre più forma dopo gli annunci degli italiani Achille Polonara e Bruno Mascolo e le trattative che si stanno intensificando. Andiamo a fare un’analisi ruolo per ruolo della situazione.

ESTERNI

Il pacchetto delle point guard – a meno di sorprese – è chiuso ed è tutto italiano: Daniel Hackett titolare, Alessandro Pajola il suo backup e Bruno Mascolo play per la Serie A. Non ci immaginiamo ulteriori aggiunte in questo momento in questa posizione.

Un po’ più intricata la situazione delle guardie perché Marco Belinelli continua a trattare il rinnovo – ma non ci sono ancora novità particolari – e il croato Ognjen Dobric pare fatto da settimane però ancora nessun comunicato ufficiale. Stiamo a vedere se settimana prossima si chiuderanno entrambi i cerchi. Più complicata la situazione di Iffe Lundberg. Era arrivato l’estate scorsa come grande colpo di mercato ma ha oggettivamente tradito le aspettative, perciò non ci stupiremmo se alla fine partisse e si tornasse a puntare forte su Kyle Guy, che è un po’ uscito dai radar bianconeri.

ALI

Questo è forse il reparto più sguarnito perché, detto del rinnovo di Isaïa Cordinier per altre due stagioni a cifre importanti, l’unica alternativa al momento sarebbe Awudu Abass, che però deve trovare una quadra per il rinnovo e soprattutto arriva da due anni molto difficili a livello fisico. Inoltre manca ancora il sostituto di Kyle Weems (al momento non ci sono voci) ma ci immaginiamo possa essere un’ala dal corpo e dai centimetri importanti, così da poter giocare sia da ala piccola sia da ala grande, un po’ come era era Semi Ojeleye, che ha lasciato la baracca in direzione Valencia.

LUNGHI

L’ultimo grande colpo di mercato della Virtus Bologna è stato Achille Polonara, che ha firmato un pluriennale proprio nella giornata di ieri. Insieme a Tornik’e Shengelia – a meno di offerte importanti dalla Turchia o dalla Spagna per il georgiano – saranno le due ali forti della squadra, con l’ipotetico 3-4 al posto di Weems a completare il reparto. Potenzialmente anche Jordan Micky può giocare da ala forte in un quintetto molto fisicato, magari in coppia con Devontae Cacok, ex CSKA Mosca, San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers pronto a sbarcare a Bologna. A completare il reparto centri ci pensa il belga Ismaël Bako, confermato dopo una prima stagione in Italia. C’è solo da capire chi sarà l’altro lungo italiano: o Gora Camara oppure il ritorno di Amar Alibegovic. Questo dipenderà molto dalle offerte che arriveranno per Camara.

Ecco quindi il roster della Virtus Bologna allo stato attuale:

PG: Hackett, Pajola, Mascolo

G: Dobric (piace molto), Belinelli (rinnovo quasi certo), Iffe Lundberg (in dubbio)

AP: Cordinier, Abass (rinnovo quasi certo)

AG: Shengelia, Polonara

C: Mickey, Cacok (trattativa ben avviata), Bako, Camara (potrebbe partire)