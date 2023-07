EA7 Milano mercato, Datome: quando prenderà la decisione finale?

Il mercato dell’Olimpia EA7 Milano giro molto intorno alla figura di Gigi Datome. Il capitano azzurro non sa ancora se smetterà giocando il Mondiale con l’Italbasket oppure continuerà ancora per un’altra stagione con la maglia dell’Olimpia Milano, cercando di vincere il suo terzo Scudetto di fila, che sarebbe il suo quarto se contiamo quello che si è cucito sul petto da giovanissimo quando faceva il “giovane aggregato alla prima squadra” della Mens Sana Siena 2003-2004.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratta di una decisione delicata dal punto di vista umano quella di Datome, che sta riflettendo sul futuro e nel giro di pochi giorni scioglierà la riserva. Gigione è da poco diventato papà e non si sente più fisicamente come qualche anno fa. Sa di non poter dare il contributo che ha dato al suo arrivo a Milano oppure nei suoi anni al Fenerbahce.

Il problema restano sempre le alternative per l’Olimpia, poiché del livello di Gigi Datome, italiani, non ce ne sono per il mercato dell’EA7 Milano. Forse quello che più si avvicina è Riccardo Moraschini, ma non ha certamente brillato a Venezia nella passata stagione, e il ritorno di Davide Alviti, che ha appena salutato, ci pare impossibile. In verità c’è un’ala italiana potenzialmente molto forte free agent, che ha solo 30 anni e che ha lasciato ricordi indelebili all’Olimpia…

