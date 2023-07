EA7 Milano mercato: problemi per la firma di Diego Flaccadori?

Il mercato dell’EA7 Milano non è ancora terminato perché mancano gli annunci di un’ala straniera e di un esterno italiano, che dovrebbe rispondere al nome di Diego Flaccadori.

Secondo quanto riportato da Spicchi d’Arancia, negli ultimi giorni la trattativa ha avuto dei piccoli rallentamenti tra il bergamasco d’origine ma trentino d’adozione e i 30 volte campioni d’Italia. La speranza è che questi rallentamenti non diventino problemi che impediscano al classe 1996 dal firmare un contratto pluriennale con i milanesi.

La newsletter Spicchi d’Arancia non ha approfondito quali sono i problemi della trattativa ma fa intendere che sono risolvibili però, come abbiamo visto con Nikola Mirotic, nel basketmercato può succedere tutto e il contrario di tutto. Certamente per Flaccadori il passaggio all’EA7 Milano in questo mercato sarebbe un grandissimo upgrade di carriera ed economico però ci sono altri fattori che influiscono a volte nelle trattative, per esempio gli affetti famigliari, non solo quelli economici.

Stiamo a vedere come evolveranno questi rallentamenti però possiamo dire che, qualora le Scarpette Rosse non riuscissero a firmare Flacca, sarebbe un grosso problema perché perché non ci sono altri esterni italiani di livello firmabili, a parte Andrea Cinciarini e Matteo Spagnolo. Nei prossimi giorni vi aggiorneremo su questa trattativa che aggiungerebbe un italiano al roster meneghino.