Michael Jordan è vicinissimo a vendere gli Charlotte Hornets per una cifra ASTRONOMICA

La vendita degli Charlotte Hornets di Michael Jordan sta andando avanti dopo che il Consiglio Generale della NBA ha approvato l’acquisto del gruppo guidato da Rick Schnall e Gabe Plotkin.

Secondo quanto riferito da Adrian Wojnarowski di ESPN, la vendita ufficiale della franchigia dovrebbe essere completata entro le prossime due settimane al massimo. Una volta perfezionato l’accordo, i 13 anni di Jordan come proprietario di maggioranza si concluderanno, anche se rimarrà comunque proprietario di minoranza della franchigia.

Secondo quanto riportato in precedenza, Schnall e Plotkin hanno acquistato la quota di maggioranza di Jordan nella franchigia a una valutazione di 3 miliardi di dollari. Una volta conclusa la vendita, i due agiranno in qualità di proprietari della squadra.

Naturalmente non è una sorpresa che la vendita degli Hornets sia stata approvata. Jordan, Schnall e Plotkin hanno accettato l’accordo lo scorso giugno e non sembravano esserci problemi che potessero ostacolare la vendita della franchigia.

Ora non resta che concludere la transazione tra le due parti, in modo che Jordan possa dimettersi e lasciare che siano i nuovi proprietari a guidare la nave.

Michael Jordan si è unito agli Charlotte Hornets come comproprietario nel 2008, prima di acquistare il controllo della squadra nel 2010. Il suo periodo come proprietario della franchigia non ha avuto lo stesso successo della sua carriera di giocatore, con Charlotte che ha raggiunto i playoff solo due volte in tutto il periodo. Senza contare che gli Hornets hanno avuto dei record negativi in 10 delle 13 stagioni in cui è stato proprietario.