Prestazione DOMINANTE di Kyrie Irving alla Drew League

Kyrie Irving è sceso in campo nella Drew League e ha dominato con una tripla doppia pazzesca.

La Drew League è un seguitissimo torneo estivo che si svolge annualmente a Los Angeles. Ha visto spesso scendere in campo stelle NBA che condividono il parquet con giocatori amatoriali. La particolarità del torneo e la cosa che gli ha fatto guadagnare ancora più notorietà negli ultimi anni è proprio questa.

Quest’anno è toccato a Kyrie Irving che ha letteralmente dominato nella prima partita della sua vita in questo torneo. La stella dei Dallas Mavericks (che da poco ha firmato con un nuovo sponsor tecnico) ha trascinato al successo i Nationwide Souljas contro Cal Supreme grazie a 20 punti, 13 rimbalzi e 11 assist.

Kyrie pulled up to @DrewLeague today and dropped a triple-double 🔥

20 PTS, 13 REB, 11 AST

📲 https://t.co/NEIf5hezZ2 pic.twitter.com/5CMnA9rRlK

— NBA (@NBA) July 22, 2023