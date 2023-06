EA7 Milano, mercato: quale futuro per Baldasso? Il sostituto potrebbe essere un prodotto della “cantera”

L’Olimpia sta iniziando a scandagliare il mercato italiano, europeo e americano. Nella giornata di oggi il Presidente del Paris Basketball ha praticamente ufficializzato il trasferimento di Ismaël Kamagate alle Scarpette Rosse ma ora il nodo è il futuro di Tommaso Baldasso che potrebbe lasciare l’EA7 Milano, avendo molto mercato.

La squadra che si è mossa maggiormente sull’esterno ex Virtus Roma e Fortitudo Bologna che è in scadenza di contratto con i lombardi è Tortona. Il classe 1998 ha avuto poco spazio quest’anno e potrebbe decidere di trasferirsi alla corte di coach Marco Ramondino per poter avere un ruolo da assoluto protagonista in Italia e in Europa.

La decisione avrà dei collegamenti anche con i vari incastri meneghini, specialmente su Darius Thompson. Se l’EA7 Milano decidesse di fare di Thompson un uomo mercato al posto di Baldasso, avrebbe un italiano fortissimo in cabina di regia. Altrimenti dovrebbe trovare qualcuno nel ruolo di esterno che possa prendere il posto di Baldasso nelle rotazioni, se non venisse confermato lo stesso Azzurro.

Il possibile sostituto di Baldasso potrebbe essere un prodotto della “cantera” Olimpia: Giordano Bortolani. Il classe 2000, di proprietà di Milano, ha vissuto una stagione complicata tra Manresa e Verona e potrebbe essere l’uomo giusto per prendere il posto di Baldasso. Certo, il suo minutaggio sarebbe davvero molto limitato ma potrebbe sfruttare quest’occasione per apprendere molto e magari giocarsi qualche chance in LBA.