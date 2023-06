Milano: in arrivo Ismaël Kamagate

Ormai si aspetta solo l’ufficialità, ma Ismaël Kamagate sarà con ogni probabilità il prossimo colpo di mercato dell’Olimpia Milano. Il centro francese classe 2001, promessa del basket europeo in forza al Paris Basketball nella scorsa stagione, vestirà il prossimo anno la canottina biancorossa. A confermare le ultime indiscrezioni di mercato è stato David Kahn, presidente della società parigina. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Toumas Lisalo, il presidente del Paris ha dichiarato che «Kamagate giocherà il prossimo anno all’Olimpia Milano». Solamente ieri la giovane società francese aveva annunciato l’addio del giocatore, che a quanto pare ha già trovato la sua nuova casacca. Secondo quanto affermato dallo stesso Kahn, infatti, i parigini avrebbero raggiunto l’accordo economico con l’AX Armani Exchange Milano per completare la cessione dello stesso Kamagate.

Il giovane centro, originario proprio della capitale francese, lo scorso anno ha disputato 20 incontri con la canottina del Paris Basketball, con una media di oltre 22 minuti trascorsi sul parquet in ciascuno di essi. Sempre nella passata stagione, Kamagate ha messo a referto una media di 9.3 punti e 8.4 rimbalzi a partita. Insomma, niente male per un ventiduenne. Tuttavia, nonostante le ottime prestazioni della sua piccola (si fa per dire, visti i 211cm del ragazzo) stella, la società parigina ha mancato di un soffio i playoff, chiudendo la regular season al 9° posto in campionato. Ma Kamagate non deve disperare, poiché a Milano avrà la possibilità di mettere in mostra le proprie doti anche sul più splendente dei palcoscenici europei: l’Eurolega. E allora a bonne chance, Ismaël!