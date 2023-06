James Harden esercita la player option… e si prepara a lasciare Philadelphia

L’infinita diffusione di voci sul fatto che James Harden rimarrà con i Philadelphia 76ers o si unirà nuovamente agli Houston Rockets è quasi finita. Il 33enne ha ora preso una decisione ma il suo futuro è ancora pieno di punti di domanda.

Harden ha esercitato la sua player option 35,6 milioni di dollari, anche se le due parti lavoreranno insieme per una trade, secondo Shams Charania di The Athletic.

“JUST IN: James Harden ha esercitato la sua player option da 35,6 milioni di dollari per la prossima stagione, in modo che il 10 volte All-Star e i 76ers possano lavorare insieme a una trade che lo porti lontano da Philadelphia”.

JUST IN: James Harden is opting into his $35.6 million deal for next season – in order for the 10-time All-Star and the 76ers to work together on a trade out of Philadelphia, league sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2023