Italbasket, Datome addio al basket con una medaglia al collo?

Gigi Datome ha rilasciato una lunga intervista ad Andrea Tosi de La Gazzetta dello Sport il giorno di raduno dell’Italbasket a Folgaria. Il capitano azzurro ha parlato di tanti argomenti, soprattutto del tabù medaglia, che non siamo mai riusciti a metterci al collo negli ultimi 15 anni abbondantissimi.

“Sarebbe bello festeggiare i 10 anni da capitano con qualcosa di importante al collo”, ha scherzosamente detto Gigi Datome, capitano dell’Italbasket.

Naturalmente la speranza è che questa battuta si trasformi in realtà, anche perché abbiamo ancora l’amaro in bocca per gli ultimi minuti giocati contro la Francia circa un anno fa a Berlino. Meritavamo assolutamente di accedere alla Semifinale contro la Polonia. Poi sarebbe andata come sarebbe andata, ma essere già tra le prime 4 sarebbe stato una traguardo assurdo.

Inutile dire che una medaglia con l’Italbasket finora è il grande rimpianto di capitan Gigi Datome perché ha praticamente vinto tutto nei suoi anni da professionista, quello è l’unico riconoscimento che gli manca. E sarebbe ancora più storico poiché si tratterebbe di una medaglia da capitano nell’ultima gara della sua vita da professionista. Si tratterebbe davvero di una favola, che i nostri ragazzi vogliono assolutamente scrivere. Ricordiamo che il primo girone si svolgerà a Manila, capitale delle Filippine.