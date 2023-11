EA7 Milano, ora la partecipazione alla Coppa Italia non è scontata!

L’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano ieri sera ha perso la sua 4a gara in 9 match di campionato, questa volta contro Pistoia, dopo i KO con Napoli, Pesaro, e Scafati. In questo momento i biancorossi sono al 6° posto in campionato, a pari punti con Tortona e Reggio Emilia, rispettivamente 7a e 8a con un record di 5-4. Il9° posto è lontano solo un successo e ora il calendario dei meneghini è tutt’altro che semplice, per questo chiudere tra le prime 8 il girone d’andata non è più così scontato e quindi non lo è nemmeno la partecipazione alla Coppa Italia per l’EA7 Milano.

Il calendario è complicato

Giovedì sera al Mediolanum Forum di Assago l’Olimpia si gioca una buona fetta della propria stagione in EuroLega contro lo Zalgiris Kaunas perché non può più permettersi di commettere altri passi falsi contro formazioni di medio-bassa classifica. Le Scarpette Rosse non avranno nemmeno il tempo di alzare la testa perché domenica a mezzogiorno saranno di scena a Sassari, contro una Dinamo che è in ripresa e che vuole chiudere tra le prime 8 il girone d’andata, allontanandosi il più possibile dalla zona retrocessione.

Dopodiché l’Olimpia giocherà un doppio turno di EuroLega a Monaco contro il Bayern e in casa col Partizan, per poi chiedere la settimana domenica 10 dicembre sempre al Mediolanum Forum contro la Virtus Bologna. La fortuna è che anche le VuNere giocheranno il doppio turno e quindi arriveranno al Ponte di Sant’Ambrogio stremati come i biancorossi.

Le successive 3 gare di campionato sono 3 derby lombardi contro 2 formazioni che hanno iniziato abbastanza bene il campionato e 1 che deve riscattarsi per non finire in zona retrocessione: Varese, Cremona e Brescia. L’ultimo match del girone d’andata, dove l’Olimpia EA7 Milano spera di essere già matematicamente qualificata per la Coppa Italia, sarà dopo la Befana a Trento.

Insomma, ci sembra difficile immaginare che l’Olimpia EA7 Milano non riesca a qualificarsi per le Final Eight di Coppa Italia ma mai avremmo immaginato a 4 sconfitte in 9 giornate, quindi i biancorossi devono stare con le antenne dritte se non vogliono rischiare la figuraccia in Italia...