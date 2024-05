EA7 Milano-Virtus Bologna, duello sul mercato per un playmaker

L’Olimpia EA7 Milano e la Virtus Segafredo Bologna hanno puntato gli occhi su Nenad Dimitrijevic, playmaker macedone classe 1998 che sta facendo benissimo in Russia con l’UNICS Kazan, secondo La Repubblica-Bologna.

‼️ Olimpia Milano and Virtus Bologna are following the case of Nenad Dimitrijevic, according to Repubblica-Bologna.

‼️Fenerbahce Beko also made to him an offer.

He is averaging 18.4 points with 3.6 rebounds and 6.9 assists this VTB season with Unics BC Kazan. #euroleague…

— Christos Harpidis (@chrisalucard) May 5, 2024