EA7 Milano, Messina ha commentato il KO SCHIZOFRENICO con l’Olympiacos

Coach Ettore Messina dell’Olimpia EA7 Milano ha commentato la partita di Atene contro l’Olympiacos:

“L’Olympiacos ha giocato bene, era molto concentrata e ha usato tutta la sua esperienza con grande personalità. Noi abbiamo giocato una partita tipica di questo inizio di stagione, schizofrenica, in cui abbiamo alternato momenti molto buoni ad altri in cui abbiamo commesso errori banali. Faccio qualche esempio: dopo un avvio di gara molto difficile, riusciamo ad andare avanti e in un minuto roviniamo tutto e andiamo sotto di sei; nel secondo quarto torniamo a meno due e ancora in due minuti cancelliamo tutto quello che di buono abbiamo costruito con errori evitabili: nel terzo quarto siamo partiti giocando per alcuni minuti veramente bene, muovendo la palla, difendendo, facendo le cose giuste e poi in un attimo abbiamo rovinato tutto”.

“Dobbiamo lavorare e migliorare in termini di imporre il ritmo giusto alla partita, in termini di avere la pazienza di non forzare il primo tiro disponibile ma andare a esplorare anche la seconda o terza opzione; in termini di aiutarci meglio difensivamente. Ci sono quintetti che difensivamente sono solidi e altri che sono inesistenti. Lo sappiamo, dobbiamo lavorare e migliorare in fretta e per adesso tornare in capo tra 48 ore e giocare una partita migliore. L’Olympiacos è una squadra estremamente profonda e questo gli permette, in una competizione come questa, di ovviare meglio agli infortuni, basti pensare che oggi non avevano Williams-Goss e Milutinov. Ma anche così non è facile: oggi McKissic ha dimostrato cosa significa farsi trovare pronto in una squadra di alto livello in cui può capitare che non giochi due gare ma non puoi deprimerti, devi solo sfruttare il tuo momento”.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano