Napoli basket, nonostante la partenza lenta piena fiducia a Igor Milicic.

Tre sconfitte nelle prime tre uscite stagionali il bilancio del Napoli Basket in questo avvio di campionato. Tante belle ambizioni nella scorsa stagione, coltivate durante un’estate particolarmente movimentata e ulteriormente alimentate da un pubblico che acquisisce sempre più sogni e speranze di vedere, nei prossimi anni, un grande Napoli.

Complice, sicuramente, il nuovo e attesissimo Palasport, progetto che andando in porto potrà diventare la casa del Napoli Basket (e non solo) per il futuro e rilanciare il movimento cestistico napoletano nei piani alti del basket italiano.

La pesantissima sconfitta di Sassari ha fatto emergere voci e indiscrezioni riguardanti valutazioni su coach Igor Milicic, perno del progetto del ds Pedro Llompart e uomo di basket assolutamente stimato dalla dirigenza. Ad oggi, stando alle ultime news raccolte da varie fonti, la posizione di Milicic non sembra esser messa in discussione.

Chiaro che la prossima partita in casa contro Cremona sarà un importante banco di prova per il coach croato: il livello della competizione quest’anno è altissimo e Napoli ha già regalato due vittorie a due dirette concorrenti per l’obiettivo minimo salvezza; una terza sconfitta aprirebbe campo fertile a una crisi non ancora sbocciata, ma una vittoria potrebbe fungere da profonda iniezione di fiducia a una squadra che ha tutte le carte in regola per fare un buon campionato.

Il primo squillo d’avvertimento della società è stato il taglio di Jordan Hall, messo fuori squadra e invitato a trovare altra sistemazione. Appena ci sarà la rescissione consensuale, si virerà su un profilo di caratura superiore (o quantomeno più esperto). In bilico anche la posizione di Dario Dreznjak, autore di tre prestazioni molto negative.

Intanto dall’infermeria non sono ancora giunte le rassicurazioni sperate su Kevin Pangos, assente in Sardegna per noie muscolari: la presenza in campo del play canadese è fondamentale per l’identità di gioco che Milicic vuole al più presto trasmettere a questa squadra.

