EA7 Milano, Messina parla del Baskonia come di una FINALE, nonostante le ASSENZE

L’Olimpia EA7 Milano di Ettore Messina proverà a prolungare l’inerzia, costruita battendo il Partizan, a Vitoria contro il Baskonia. Per la squadra basca si tratta di una partita cruciale, per l’Olimpia altrettanto. È anche una partita con tante implicazioni all’interno di una settimana delicata in cui l’Olimpia andrà poi a Venezia prima di un doppio turno di EuroLeague che comincerà a Montecarlo e finirà in casa con il Fenerbahce.

“Affrontiamo l’ennesima partita in assetto rimaneggiato, ma giochiamo per rimanere nella competizione e quindi per noi la gara di Vitoria equivale ad una finale. Il Baskonia è reduce da una grande vittoria in campionato con il Barcellona ed è una squadra che riesce a giocare a ritmi molto alti e ha notevole facilità nella costruzione di tiri da tre punti. Di conseguenza, dovremo avere una difesa solida, di alto livello, e abbinarla ad un attacco molto equilibrato che non ci esponga alla loro transizione”.

L’Olimpia EA7 Milano di Messina vinse la gara di andata attraverso una mostruosa prova difensiva, tenendo Baskonia a 67 punti, il secondo peggior dato stagionale della squadra basca. Il tentativo di vincere alla Buesa Arena parte da qui.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

Leggi anche: Il Panathinaikos si è allenato sul campo dell’Olympiacos per la prima volta dopo 20 anni