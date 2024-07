L’Olimpia EA7 Milano è alla caccia di un centro che dia minuti di riposo a Josh Nebo, che ha ben giocato al Pre-Olimpico con la Slovenia, anche se non sono riusciti a conquistare le Olimpiadi, ma la pista Donatas Motiejunas è in discesa.

Il lituano sembrava il favorito indiscusso, tanto da aver superato Tibor Pleiss nelle gerarchie del mercato. Secondo quanto riportato quest’oggi da Giuseppe Sciascia de La Prealpina, la pista non è mai decollata e ora l’Olimpia è alla caccia di un altro centro. Un’idea potrebbe essere Sandro Mamukelashvili, ala forte/centro di origini georgiane che dal 2021 fa su e già tra NBA e G-League ma ora sembra intenzionato a tornare in Europa dopo l’esperienza non proprio felicissima ai San Antonio Spurs di Gregg Popovich.

La curiosità è che in Italia ci è praticamente cresciuto perché dal 2013 al 2016 ha militato nelle giovanili della Pallacanestro Biella ma non è di formazione italiana (quindi conterebbe come straniero) perché ha disputato solo 3 stagioni in campionati FIP e non 4, il minimo sindacale.

Stiamo a vedere se la pista che porta Donatas Motiejunas all’Olimpia EA7 Milano tramonterà definitivamente oppure no e, se sì, se punteranno davvero sul georgiano, compagno di Nazionale di Torinik’e Shengelia.

