I Trapani Shark e Julio Trovato, General Manager tornato in Sicilia dopo l’esperienza dal 2013 al 2015, stanno seriamente pensando di salutarsi. A questo punto bisognerebbe trovare un’alternativa. Il primo nome uscito è quello di Sandro Santoro, che però ha appena rinnovato a Cantù. Ma il sogno per i Trapani Shark, secondo Il Giornale di Sicilia, è Daniele Baiesi, ex GM del Bamberg e del Bayern Monaco, attualmente free agent.

Naturalmente non è una trattativa facile per i granata perché per Baiesi vorrebbe dire passare dall’EuroLega a una neopromossa dalla Serie A2, anche se Trapani vuole stupire già nella prima stagione nella massima serie italiana, come ben sappiamo. Al momento è solo un rumors ma non è da escludere che i contatti – sempre se ce ne sono stati – andranno a intensificarsi nel corso delle settimane tra i Trapani Shark e Daniele Baiesi.

Quello che possiamo dire con (quasi) certezza è che Julio Trovato non continuerà in Sicilia, a meno di un cambio di rotta dell’ultimissimo secondo, che sappiamo essere possibile con Valerio Antonini. Stiamo a vedere se l’ex Bamberg e Bayern Monaco alla fine si trasferirà in Italia per affrontare questa sfida entusiasmante.

Leggi anche: Olimpia EA7 Milano, Donatas Motiejunas si allontana… ma c’è l’idea Sandro Mamukelashvili dall’NBA