Come sono andati gli esordi in EuroLega di Jabari Parker, Frank Kaminsky e Serge Ibaka?

Questa sera l’EuroLega ha dato il via alla stagione 2023-24 con le prime 5 partite. La Virtus Bologna è caduta in casa contro lo Zalgiris Kaunas, mentre sugli altri campi ci sono stati gli attesissimi esordi di alcuni ex NBA destinati ad avere, almeno sulla carta, un grande impatto sulle gerarchie di EL. Parliamo di Jabari Parker, Frank Kaminsky e Serge Ibaka, che in passato hanno avuto un ruolo anche importante oltreoceano e ora sono stati costretti, per motivi diversi, a venire a giocare in Europa.

Parker con il suo Barcellona ha vinto la prima gara in assoluto della sua carriera in EuroLega, 91-74 contro l’Efes. L’americano ha realizzato 10 punti con 3/4 al tiro in 18′. Una solida prestazione in un blowout che non ha lasciato scampo ai turchi. Nel quarto periodo, trovato da una perfetta circolazione di palla del Barça, l’ex seconda scelta assoluta al Draft ha anche schiacciato a due mani, emblema di una condizione fisica almeno sufficiente, se non molto buona.

Diverso il discorso per Frank Kaminsky, che non solo ha perso nettamente col suo Partizan Belgrado contro il Maccabi Tel-Aviv 96-81. L’ex Suns ha realizzato appena 2 punti con 1/2 dal campo e 2 falli commessi in 6′ sul parquet. Limitato molto da Nebo, Kaminsky è stato poi panchinato da coach Obradovic che non ha voluto nemmeno sprecarlo in una sconfitta mai in discussione.

Infine Serge Ibaka, che per anni è stato uno dei migliori difensori NBA e in estate ha firmato col Bayern Monaco. Per il congolese con passaporto spagnolo non era una prima volta assoluta in EuroLega, visto che durante il lockout del 2011 vi giocò col Real Madrid. In ogni caso, nel derby tutto tedesco vinto 80-63 contro l’Alba Berlino, Ibaka ha realizzato 8 punti in 18′, con 9 rimbalzi catturati e 2 stoppate, compresa una in uno dei momenti-chiave della partita.