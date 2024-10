EA7 Milano-Paris Basketball, ERRORE GRAVISSIMO! Manca 1 punto all’Olimpia

La partita tra Olimpia EA7 Milano e Paris Basketball è finita 79 a 74 in favore dei biancorossi ma gli arbitri hanno tolto per errore 1 punto alle Scarpe Rosse che sarebbe potuto costare loro caro in caso di finale punto a punto.

Oggi Backdoor Podcast ha analizzato quali sono stati gli episodi arbitrali più discussi del match con l’aiuto del sempre presente Silvio Corrias, ex arbitro di Serie A, che vi invitiamo a seguire anche sulla sua pagina WeRef.

A quanto pare manca 1 punto all’EA7 Milano nel successo contro il Paris Basketball perché l’arbitro chiama un fallo ma ha il dubbio che sia su LeDay o Shields e fischia mentre LeDay stava tirando il primo libero, che è finito dentro, a differenza della ripetizione poco dopo:

“Errore di deconcentrazione e di fretta! Il tiratore si controlla sempre prima di amministrare il primo tiro libero. Racys (coda) ha il dubbio che i tiri li debba tirare Shields. L’errore sta nel fischiare mentre LeDay sta effettuando il tiro, la palla è viva da quando il tiratore la ha a disposizione. In ogni caso il tiro non dovrebbe essere annullato! Il fischio dell’arbitro non ha nessuna influenza sul tiro libero, semmai potrebbe disturbare il tiratore, ma in caso di canestro realizzato, annullare crea uno svantaggio enorme! Ovviamente, come spesso accade, LeDay sbaglia la ripetizione. Il regolamento prevede cosa fare in caso che LeDay sia il giocatore sbagliato. L’arbitro avrebbe dovuto aspettare la fine del tiro libero ed applicare la regola: nel caso convalidare il canestro – Leday e il beneficiario dei tiri liberi – e far tirare il secondo. Questo errore avrebbe potuto incidere pesantemente sul risultato”.

