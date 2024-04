EA7 Milano, PIOVE SUL BAGNATO! Infortuni per 2 BIG

Da ieri sera l’Olimpia EA7 Milano di Nikola Mirotic e Maodo Lô è matematicamente fuori dalla corsa al play-in, sia per la sconfitta a Belgrado contro il Maccabi Tel-Aviv sia per la larghissima vittoria in casa dell’Anadolu Efes Istanbul contro la Stella Rossa Belgrado.

Per i meneghini è stata una brutta sia per questo motivo sia perché due giocatori importanti si sono infortunati, come possiamo leggere dal comunicato del club:

L’Olimpia EA7 Milano comunica che durante la gara di EuroLeague con il Maccabi a Belgrado, Nikola Mirotic ha riportato una distrazione muscolare ai flessori della coscia destra che sarà rivalutata in due settimane, e Maodo Lo una fase acuta di condropatia femoro rotulea al ginocchio destro che verrà rivalutata dopo alcuni giorni di riposo e terapie.

Ciò vuol dire che l’EA7 Milano dovrà fare la corsa al primo posto in campionato per un paio di partite, se non qualcosa in più, senza Mirotic e senza Lô. Non delle assenza banali, nonostante l’arrivo dell’ex NBA ed NBL Denzel Valentine. Stiamo a vedere quando il montenegrino e il tedesco torneranno in campo. Ci sentiamo di dire comunque prima dei playoff.

