Ben McLemore parla dopo le accuse di stupro: “NON HO VIOLENTATO NESSUNO!”

L’ex NBA, Ben McLemore, sta facendo notizia dopo essere stato arrestato con l’accusa di stupro di primo grado e altre accuse di crimini sessuali. L’ex guardia dei Portland Trail Blazers e dei Los Angeles Lakers rompe ora il silenzio con un’elaborata dichiarazione.

Giovedì McLemore si è rivolto a X per fare chiarezza sulle sue scioccanti accuse di stupro, come riportato da Shams Charania:

“Le accuse che mi sono state rivolte ieri in tribunale sembrano sostenere che nel 2021 ho fatto sesso con una donna che era troppo ubriaca per dare il suo consenso. Non sono accusato di aver usato la forza fisica per stuprare qualcuno. Piuttosto, sono accusato di aver intrapreso un’attività sessuale con una persona che ora sostiene di non essere consenziente. Non ho violentato questa donna. E non sono sessualmente violento. Non ho mai portato avanti una relazione quando ho capito che la donna non era interessata a me e ha agito di sua spontanea volontà”, ha dichiarato McLemore. “L’accusa risale all’ottobre del 2021, quando giocavo a Portland. Ci vorrà del tempo per scoprire i fatti. Al momento l’accusa non ha fornito ai miei avvocati alcun rapporto o prova”.

“Io e i miei avvocati abbiamo collaborato pienamente alle indagini. Ho soddisfatto ogni richiesta che mi è stata fatta in modo immediato e professionale”, ha aggiunto McLemore.

“La verità verrà alla luce. Sono fiducioso che avremo la meglio e che il mio nome sarà riabilitato. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Apprezzo tutti voi e sono fiducioso che le cose andranno come devono andare”.

Statement from former NBA No. 7 overall pick Ben McLemore, who is facing rape and sex crime charges in Portland: pic.twitter.com/3vHx7PreKs — Shams Charania (@ShamsCharania) April 12, 2024

Leggi anche: Caos in Grecia: i giocatori dell’AEK Atene in sciopero!