EA7 Milano, quando rivedremo in campo Nikola Mirotic?

L’Olimpia EA7 Milano ha annunciato ieri che si è riacutizzato la tendinopatia achillea del piede sinistro di Nikola Mirotic e quindi non ha giocato per questo motivo oggi nel lunch match perso in casa della Dinamo Banco di Sardegna Sassari.

Ora la domanda che si stanno facendo tutti i tifosi dell’EA7 Milano è ‘quando Nikola Mirotic tornerà in campo?’. C’è chi parla addirittura di Natale, chi addirittura ancora di 2024, ma quello abbastanza sicuro è che il montenegrino con tutta probabilità non giocherà il doppio turno di EuroLega contro il Bayern Monaco di Pablo Laso e contro il Partizan Belgrado di Zelimir Obradovic.

Dopo il Ponte di Sant’Ambrogio tanto caro ai milanesi si capirà esattamente se l’ex Barcelona e Chicago Bulls riuscirà a tornare in campo prima di Natale oppure se si dovrà aspettare l’inizio del girone di ritorno di EuroLega per rivederlo fare canestro in Italia e in Europa.

Di certo possiamo dire che si tratta di un grosso problema per l’Olimpia Milano che anche oggi ha dimostrato che senza di lui, come successo anche contro Pistoia, fa fatica a vincere anche in campionato. E ora la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia di febbraio è tutt’altro che scontata.

Leggi anche: VERGOGNA! Yam Madar lotta contro la perdita parziale della vista