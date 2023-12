Ettore Messina, conferenza stampa brevissima dopo Sassari: “Complimenti alla Dinamo”

Ettore Messina non ha dovuto fare grandi considerazioni dopo l’ennesimo KO di questa stagione, il quinto in 10 partite di campionato ed il terzo consecutivo dopo Pistoia e Zalgiris Kaunas. Al coach di Milano non sono state poste domande, quindi si è limitato ad un brevissimo commento sul match.

“Faccio i complimenti alla Dinamo e a coach Bucchi perché ha meritato, è stata avanti tutta la partita. Ha iniziato molto forte indirizzando subito la gara, noi abbiamo provato nel secondo tempo lottando e alzando un pochino il livello di gioco ma non è stato sufficiente. Anche quando abbiamo pareggiato a 3′ dalla fine loro hanno segnato 3 canestri consecutivi da tre punti e hanno vinto con merito” ha detto Messina.

Milano è ora 5-5 in campionato, al nono posto in classifica e virtualmente fuori dai Playoff, se la stagione finisse oggi. Nelle scorse ore l’Olimpia ha appreso la pessima notizia dell’infortunio di Nikola Mirotic, assente principale oggi contro Sassari.

I prossimi impegni di Milano prevedono una doppia trasferta di EuroLega contro Bayern Monaco e Partizan Belgrado, mentre nel weekend l’Olimpia ospiterà la Virtus Bologna in campionato.