EA7 Milano-Real Madrid, la pagelle: LeDay LEADER, Dimitrijevic KILLER e Mannion ENTUSIASMANTE

L’Olimpia EA7 Milano ha vinto questa sera una delle più belle partite di EuroLeghe disputate negli ultimi anni e l’ha fatto contro il Real Madrid, non proprio la peggior squadra della competizione, seppure con alcune defezioni fisiche. Qui di seguito le nostre pagelle della gara tra EA7 Milano e Real Madrid.

Olimpia EA7 Milano

Neno Dimitrijevic: 8. Non è sempre riuscito a dimostrare di essere una point guarda da alta EuroLega ma questa sera ce l’ha fatta e gliene va dato atto. 22 punti in 26 minuti non è roba da tutti contro i Blancos.

Nico Mannion: 7. Il primo tempo lo passa da spettatore o quasi ma nella ripresa si carica la squadra sulle spalle, specialmente nel quarto periodo, ed è grazie a lui che le Scarpette Rosse scavano il solco decisivo. 11 punti e 5 assist in 15 minuti all’esordio con una maglia del genere non è facile da trovare.

Fabien Causeur: 6,5. Complice l’assenza di Shavon Shields, il grande ex del match deve fare qualcosina in più e lo fa meravigliosamente.

Leandro Bolmaro: 6. Partita un po’ spigolosa. Paga le ottime prestazioni del macedone e dell’italo-americano che gli hanno tolto un po’ di minutaggio.

Armoni Brooks: 6,5. Ormai è una garanzia da un punto di vista offensivo. Non gioca tantissimo ma, quando c’è, si sente, specialmente in attacco.

Zach LeDay: 8,5. L’ex Partizan Belgrado aveva una faccia diversa quest’oggi e l’ha dimostrato dalla palla a due. Le sue esultanze prima dei timeout o dopo una bella giocata o un bel canestro, sono un ottimo segnale per l’ambiente meneghino.

Giampaolo Ricci: S.V.

Guglielmo Caruso: S.V.

Stefano Tonut: S.V.

Nikola Mirotic: 6. Forse la nota meno positiva della serata dell’Olimpia – Bolmaro a parte – ma ad avercene di note negative da 9 punti e 5 rimbalzi. Il montenegrino avrà tempo e modo di offrire prestazioni migliori in futuro.

All. Ettore Messina: 7,5. Questa sera la sua squadra ha dimostrato una “cazzimm” praticamente mai vista in questa stagione e soprattutto è rimasta solida mentalmente per 40 minuti. Non c’è mai stato un momento del match dove abbiamo pensato che il Real potesse superare l’Olimpia e vincere questa gara. Ora però bisogna dare continuità di prestazioni e risultati.

Real Madrid

Duru NE, Abalde 5, Campazzo 5, Rathan-Mayes 5.5, Gonzalez SV, Hezonja 6.5, Deck 6, Gueye NE, Ibaka 7, Tavares 6.5, Llull 5, Ndiaye 5. All. Chus Mateo 5.

