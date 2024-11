Gallinari ha parlato della sua situazione inaspettata da free agent

Danilo Gallinari ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera dove ha parlato del suo futuro e del fatto che non ha ancora trovato una squadra. Queste le sue parole in merito:

“Quando il mio agente vede la chance di un provino, mi avvisa”, ha raccontato Danilo Gallinari a Il Corriere della Sera. “Ho fatto dei workout solo in estate. Non mi aspettavo di sicuro di ritrovarmi in questa situazione, ma sono tranquillo. Purtroppo sono cambiate le normative del salary cap e quelle che regolano la tassazione, oltre che i rapporti tra giocatori, associazione Nba, Cba: alcuni veterani, come me, sono penalizzati. Ciascun club ha tempi diversi, il mercato è sempre aperto e devo stare pronto. Intanto mi alleno, anche pensando alla prospettiva del ritorno in Nazionale”.

Insomma, a oggi è molto complesso rivedere il Gallo in campo in NBA però lui non ha intenzione di tornare in Europa perché da un punto di vista dell’organizzazione famigliare non è semplicissimo. Stiamo a vedere se il classe 1988 riuscirà ad avere un’ultima chance nella National Basketball Association.

