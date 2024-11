Un’EA7 Milano MERAVIGLIOSA DEMOLISCE il Real Madrid

Olimpia EA7 Milano – Real Madrid 85-76

(24-16; 23-24; 15-15; 23-21)

Per continuità, intensità e voglia di lottare, la miglior Olimpia EA7 Milano della stagione ha battuto fragorosamente un Real Madrid che ha resistito tre quarti ma poi si è sciolto come neve al solo negli ultimi 10 minuti. Due uomini al comando per le Scarpette Rosse: Nenad Dimitrijevic e Zach LeDay, autori rispettivamente di 22 e 17 punti.

Il primo quarto è stato indicativo della voglia di vincere dei biancorossi perché hanno subito preso in mano le redini del match e sono riusciti a chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio di 3 possessi, 24 a 16. Nel secondo periodo i biancorossi sono stati bravi a contenere i tentativi dei Blancos di rientrare nel match, grazie soprattutto a una difesa coriacea. All’intervallo lungo i padroni di casa hanno chiuso in vantaggio 47 a 4o.

Al ritorno dagli spogliatoi il Real ci mette un attimo a rientrare a contatto ma la coppia Dimitrijevic-LeDay non ha nessuna intenzione di perdere questo match ed è proprio il macedone a segnare la bomba del +7 a 3 minuti dal suono della terza sirena obbligatoria della contesa. Si segna molto meno e al 30′ siamo sul 62 a 55 per i biancorossi.

Nell’ultima frazione di gioco va in scena “Il Nico Mannion Show”. Il Red Mamba italiano, al suo esordio con la maglia dell’Olimpia, ha subito fatto vedere di che pasta è fatto e tra canestri e assist guida lo sprint finale dell’Olimpia EA7 Milano nel successo per 85 a 76 su un Real Madrid mai entrato veramente in partita, a prescindere dalle assenze e dai problemi fisici.

Tabellini

Milano: Dimitrijevic 22, Mannion 11, Causeur 9, Tonut 2, Bolmaro 7, Brooks 8, LeDay 17, Ricci 0, Suigo NE, Flaccadori NE, Caruso 0, Mannion 9. All. Ettore Messina.

Real Madrid: Duru NE, Abalde 5, Campazzo 7, Rathan-Mayes 8, Gonzales 0, Hezonja 13, Deck 11, Gueye NE, Ibaka 13, Tavares 10, Llull 3, Ndiaye 6. All. Chus Mateo.

QUI trovi le stats complete del match.

