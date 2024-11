Zalgiris Kaunas, PESSIMO esordio per Lonnie Walker IV

Nell’ultima settimana si è parlato molto di Lonnie Walker IV, colpo dello Zalgiris Kaunas per rinforzare una squadra che, al momento della firma, era prima da sola in EuroLega. Nei giorni scorsi l’ex Spurs, Lakers e Nets è atterrato in Lituania e ha sostenuto le visite mediche, mentre stasera ha fatto il proprio debutto in biancoverde nella gara di EuroLega contro il Bayern Monaco. È andata male, perché non solo lo Zalgiris ha perso 77-74, ma Walker è anche uscito dal campo con un bottino di 0 punti.

Il giocatore americano ha tirato 0/8 dal campo, di cui 0/4 da tre punti, in 13′ scarsi concessigli da Andrea Trinchieri. Walker ha anche fatto 1 assist, a fronte però di 2 palle perse. Insomma un esordio abbastanza pessimo, nonostante la partenza in quintetto.

A Lonnie Walker IV servirà del tempo di adattamento, visto che le sue doti balistiche non sono di certo in discussione. In NBA era anche andato in doppia cifra in 3 stagioni, agli Spurs e ai Lakers, toccando i 12.1 punti di media a San Antonio nella stagione 2021-22.

E proprio dalla NBA continuano a osservare i suoi progressi, vista la clausola di uscita dal contratto per un eventuale trasferimento nella Lega americana: c’è tempo fino a febbraio e, secondo Marc Stein, i Denver Nuggets sarebbero già interessati. La sensazione è che Walker concluderà la sua stagione in NBA, dopo aver forse portato lo Zalgiris ai vertici di EuroLega.