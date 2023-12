EA7 Milano, si teme un lungo stop per Nikola Mirotic?

L’Olimpia EA7 Milano teme di ricevere a breve delle notizie non proprio rincuoranti legate a Nikola Mirotic nelle prossime ore, che sicuramente non giocherà contro la Dinamo Sassari domani a mezzogiorno.

Secondo Sport Mediaset, il montenegrino si dovrà fermare per il riacutizzarsi del problema al tendine di Achille che lo tormenta dall’estate del 2022. In questa stagione il problema al tendine si era già fatto risentire a fine ottobre al termine della contesa persa al Forum contro Pesaro. Un allarme durato lo spazio di poche ore, visto che fu impiegato nel match successivo contro il Maccabi Tel Aviv 48 ore dopo per più di 31 minuti.

Per i tempi di recupero sarà decisivo il consulto medico in programma a breve, che potrebbe arrivare già in giornata. Attendiamo naturalmente gli sviluppi e i comunicati ufficiali perché al momento non abbiamo riscontrato conferme, però Sport Mediaset si è particolarmente sbilanciato sulla questione.

Se confermate queste indiscrezioni, sarebbe un enorme problema per l’EA7 Milano perché Nikola Mirotic è stato finora il miglior giocatore delle Scarpette Rosse. E senza l’ex lungo di Barcelona e Chicago sarebbe sarebbe davvero difficile – se non impossibile – cambiare il trend di una stagione finora già complicata.

Leggi anche: ROBINSON vs SHAQ | La RIVALITÀ per la CORONA di JORDAN