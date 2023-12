ROBINSON vs SHAQ | La RIVALITÀ per la CORONA di JORDAN

Lo sport ci piace tanto per le sfide che racconta, e il basket non fa eccezione. La NBA è stata costruita sulla base di una rivalità, quella tra Boston Celtics e Los Angeles Lakers, ergendosi poi ancora più forte nell’epoca di Michael Jordan, contrapposto prima a Charles Barkley, poi a Patrick Ewing, infine al duo Stockton-Malone. Oggi vogliamo parlare di un dualismo durato forse una sola stagione, o comunque poco di più, tra due dei migliori lunghi che la National Basketball Association abbia mai potuto sfoggiare in tutta la sua esistenza. David Robinson, l’ammiraglio dei San Antonio Spurs, contro Shaq “The Diesel” O’Neal degli Orlando Magic per il titolo di capocannoniere NBA della stagione 1993-94. Un dualismo davvero epico culminato nell’ultima gara di quella regular season, con una prestazione leggendaria di uno dei due. Una prestazione da Wilt Chamberlain o poco meno per intenderci.

