“Eccessiva e inappropriata”: il pensiero della direttrice dell’NBPA sulla sospensione di Morant

La star dei Memphis Grizzlies, Ja Morant, è stata sospesa per 25 partite all’inizio della stagione NBA 2023-2024 a causa della sua apparizione su Instagram e il direttrice dell’NBPA, Tamika Tremaglio, ha espresso il pensiero che la durata della sospensione sia stata un errore durante un’intervista con Rachel Nichols:

“Siamo qui per proteggere e supportare i giocatori, non ci sono dubbi. E Ja è uno dei nostri giocatori che ha dato moltissimo al campionato. Tutti noi, incluso Ja, crediamo che sia stato commesso un errore, ma penso che in una certa misura ci debba essere un’opportunità per correggerlo. E penso che Ja stia facendo le cose che deve fare per migliorare davvero se stesso e siamo eccezionalmente orgogliosi di lui e vogliamo essere in grado di supportarlo in questo”.

La Nichols ha continuato chiedendo alla Tremaglio se l’NBPA e Morant hanno accettato che la sospensione sia quello che è.

“Niente è mai quello che è, giusto? Questo è ciò che è stato dettato, lo comprendiamo pienamente.”

È chiaro che l’NBPA e Tremaglio vorrebbero comunque vedere accorciata la sospensione di Morant rispetto alle 25 partite ricevute. Indipendentemente da ciò, i Grizzlies si stanno preparando per la prossima stagione quando riporteranno Morant in formazione.

