Nikola Mirotiv sta cercando una nuova situazione ma prima deve riuscire a uscire dal contratto con il Barcelona e la trattativa non è rapidissima. Entrambe le parti sono intenzionate a dirsi addio ma ci sono troppi milioni di motivi per i quali non si è ancora arrivati a un accordo. In tutto ciò l’EA7 Milano pare essere, secondo il Mundo Deportivo, la favorita indiscussa per Nikola Mirotic, montenegrino di nascita ma spagnolo di adozione e di passaporto.

🚨 «Mirotic con un piede in Olimpia Milano». Titola così Mundo Deportivo oggi in tutte le edicole della Catalogna. La trattativa per la risoluzione contrattuale tra il giocatore e il Barcellona proseguono, ma il destino pare già delineato ⚪️🔴🏀 pic.twitter.com/yweApiScF2 — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) July 11, 2023

Il quotidiano spagnolo molto vicino alle questioni catalane non ha dubbi sul fatto che l’ex Chicago Bulls vestirà la maglia delle Scarpette Rosse il prossimo anno. Secondo loro è praticamente impossibile non vederlo con l’Olimpia, nonostante le smentite a mezzo stampa di qualche settimana fa di Ettore Messina.

Oggettivamente l’EA7 Milano avrebbe bisogno come il pane di Nikola Mirotic sotto canestro perché il reparto lunghi dei lombardi è abbastanza in difficoltà, con i soli Nicolò Melli e Johannes Voigtmann giocatori di respiro internazionale, più Kyle Hines che però non è più quello di 3 anni fa e in molte partite di EuroLega si è visto qust’anno. Inoltre ci sono le incognite Ismaël Kamagate – se lo annunciano per davvero – e Guglielmo Caruso, che non hanno mai giocato a questi livelli.

