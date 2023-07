Fontecchio a Passa dal BSMT: “Nessuno pensava che sarei andato in NBA, soprattutto dopo Milano”

Simone Fontecchio, ala degli Utah Jazz e dell’Italbasket, è stato ospite di Gianluca Gazzoli del suo podcast Passa dal BSMT dove ha parlato del suo primo anno in NBA ma anche di quello che ha dovuto passare per essere arrivato dov’è ora:

“Nessuno pensavo che sarei andato in NBA, soprattutto quando giocavo a Milano, l’ultimo anno ho giocato veramente pochissimo e nessuno si poteva immaginare una cosa del genere. Nemmeno io avrei mai potuto immaginare una cosa del genere. Quando ero a Milano non mi sentivo inferiore a nessuno. Mike James rompeva le scatole perché voleva che giocassi. Mi faceva piacere e mi dava ancora più stimolo per allenarmi”.

Naturalmente ha parlato di davvero tanti argomento con Gianluca Gazzoli, compresi i liberi sbagliati con la Francia l’estate scorsa e il bellissimo ambiente che c’è in Nazionale, anche grazie a Pozzecco. Perciò vi consigliamo di godervi tutta l’intervista perché è sempre bello ascoltare il percorso di Simone Fontecchio attraverso il podcast Passa del BSMT.

Leggi anche: