Efes, Chris Singleton ricoverato per un sospetto infarto

È un periodo davvero nero per i giocatori dell’Efes. Pochi giorni fa Bryant Dunston era stato vittima di un incidente d’auto dal quale fortunatamente era uscito solo con qualche livido: l’americano è già stato dimesso dall’ospedale dopo qualche giorno di ricovero. Ora in ospedale ci è invece finito Chris Singleton, per il quale si teme un infarto. Proprio quella era stata la diagnosi diffusa nelle prime ore, quando Singleton si era recato al pronto soccorso per un forte dolore al petto, ma le cose potrebbero stare diversamente a livello medico.

In un comunicato, l’Efes ha parlato di un aneurisma all’aorta: le condizioni di Singleton rimarranno monitorate in ospedale. Il giocatore, 33 anni, era tornato all’Efes da qualche mese ma ora la sua stagione potrebbe essere finita.