Eleonora Boi racconta il terribile incidente in mare: “La mia pelle si staccava”

Eleonora Boi, moglie del cestista Danilo Gallinari, ha raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport il drammatico incidente che l’ha colpita mentre era al mare con la famiglia. Un momento di relax che si è trasformato in un incubo, vissuto sotto gli occhi del marito e dei loro figli.

“Mi tocco lì e sento qualcosa di molliccio, inizio a urlare, esco di corsa dall’acqua, mio marito prende i bambini e mi segue. Mi guardo la gamba e vedo rosso e arancione… Era la mia pelle mangiucchiata che si stava staccando. Una brutta immagine”.

Eleonora Boi: incidente in mare sotto gli occhi della famiglia

La giornalista ha vissuto attimi di panico e dolore, causati da un grave trauma cutaneo mentre si trovava in acqua. Le cause precise dell’incidente non sono state chiarite, ma il danno è stato significativo.

“È stato uno shock. Mi sono spaventata tantissimo, anche per la reazione dei miei bambini. Danilo ha cercato di essere forte, ma è stato un trauma anche per lui”.

Eleonora Boi e la forza della famiglia

Il racconto di Eleonora Boi ha commosso molti fan e colleghi, non solo per la crudezza dell’episodio, ma anche per la resilienza con cui lei e Danilo stanno affrontando il momento.

Un episodio che dimostra, ancora una volta, quanto il lato umano dei personaggi pubblici sia spesso fatto di sacrifici, paure e scelte difficili lontano dai riflettori.