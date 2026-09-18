Draymond Green risponde a Danilo Gallinari: “Le parole su Leonard sono state disgustose, da giocatore era un po’ pigro”

Le parole di Danilo Gallinari sul caso Kawhi Leonard, pronunciate durante una recente puntata del suo podcast “A Cresta Alta”, hanno fatto rapidamente il giro dei social e sono state riportate da diverse testate autorevoli anche negli USA. L’ex giocatore azzurro aveva detto di sperare che la NBA costringesse Leonard a pagare tutti i 50 milioni di dollari che avrebbe ricevuto illegalmente da società terze, sottobanco, per permettere ai Los Angeles Clippers di aggirare il salary cap. Non solo: il Gallo aveva sostenuto che proprio Leonard avrebbe deciso la sua cessione ai Thunder l’estate del suo arrivo a Los Angeles da MVP delle Finals in carica. Le parole di Gallinari sono arrivate alle orecchie di Draymond Green, uno che sicuramente non le manda a dire. E così la star dei Golden State Warriors ha commentato l’accaduto con toni piuttosto taglienti, durante il suo podcast “The Draymond Green Show”.

“Credo che desiderare che la NBA tolga 50 milioni di dollari a un giocatore sia disgustoso. Questa ricerca di vendetta solo perché sei stato scambiato… Non era nemmeno la prima volta che veniva scambiato. Quindi fare come se Kawhi Leonard gli avesse rovinato la carriera è una str*****a! Gallinari era uno di quei giocatori con tanto talento, ma che sono un po’ pigri. Non era conosciuto come qualcuno che dava il 100% al gioco del basket. Uno di quelli che hanno un mal di schiena random ogni tanto. Uno di quelli che non sono sempre in forma per giocare. Intorno a lui si dice che non gli interessasse più di tanto. Anche Gallinari sceglierebbe Paul George al posto di sé stesso, e se non lo facesse… sarebbe da pazzi, ridicolo. Leonard non ha il potere di cedere un giocatore, può fare una richiesta, dire ‘Vorrei giocare con quel giocatore’, ma non può fare la trade. La decisione spetta alla franchigia, così come è la franchigia ad aver deciso di cironvincere il salary cap” ha detto Green.