Quiz a sorpresa: chi ha realizzato il maggior numero di assist in una partita NBA nella stagione 2024-25? Sicuramente un MVP come Nikola Jokic o LeBron James, giusto? No? Che ne dite di un All-Star in un sistema eliocentrico? Forse James Harden, Trae Young o Luka Doncic? Niente da fare. Il leader degli assist per singola partita nella stagione 2024-25 non è una star. Fino a cinque giorni fa, non faceva nemmeno parte di un roster NBA. Stiamo parlando di Elfrid Payton.

Questa notte Elfrid Payton, sì, lo stesso Elfrid Payton che una volta era una scelta in lottery e che è rimbalzato in giro per la lega per 8 anni, ha stabilito il record con 21 assist per i New Orleans Pelicans nella sconfitta 114 a 110 contro gli Indiana Pacers. Anche se i suoi assist sono stati la statistica più rilevante, Payton ha brillato su tutti i fronti. Ha concluso la partita con 14 punti, 7 rimbalzi e 2 rubate, oltre ai suoi assist. I Pelicans hanno vinto i suoi 31 minuti con 10 punti di vantaggio.

Non è chiaro per quanto tempo ancora Payton potrà mantenere questo tipo di ruolo a New Orleans. Il playmaker titolare Dejounte Murray tornerà a disposizione dei Pelicans mercoledì, quindi i minuti potrebbero essere presto più difficili da ottenere.

