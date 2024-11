Come sta andando la stagione di Simone Fontecchio a Detroit?

Simone Fontecchio in estate aveva rinnovato con i Detroit Pistons, firmando un biennale da 16 milioni di dollari complessivi. Poi sono cambiate diverse cose: in primis l’allenatore, è stato esonerato Monty Williams ed è arrivato JB Bickerstaff. In più sono arrivati Tobias Harris, Malik Beasley e Tim Hardaway Jr, tutti a contendersi i minuti che l’anno scorso erano proprio di Fontecchio. Il risultato è stato un ruolo più modesto per l’azzurro rispetto alle ultime partite della scorsa stagione, dopo il suo arrivo a Detroit.

In questo primo mese di stagione, Fontecchio ha disputato 17 partite su 19 (record di 8-11). Le sue medie parlano di 5.9 punti e 3.0 rimbalzi, con un rivedibile 37% dal campo e 34% da tre punti. Tutte le sue statistiche sono in recessione, alcune soprattutto a causa del minutaggio quasi dimezzato: si è passati dai 30′ di media nelle 16 partite dello scorso anno ai 18′ di questa stagione. Di conseguenza si sono abbassati anche i dati relativi ai punti segnati, quasi un terzo dell’anno scorso (da 15.4 a 5.9 di media), ai rimbalzi (da 4.4 a 3.0) e ai recuperi (da 0.9 a 0.2).

In più, e questo può essere solo parzialmente legato al minutaggio, Simone Fontecchio tira anche molto peggio rispetto alla passata stagione: da 48% dal campo a 37%, da 43% da tre punti a 34%. Insomma, per l’azzurro è stato un avvio di stagione abbastanza da dimenticare.

Migliorerà? Difficile prevederlo. Nell’ultima partita contro Toronto, Bickerstaff ha schierato Fontecchio per soli 9′ (dato più basso stagionale) e lui ha risposto con 0 punti e 0/2 al tiro. I suoi diretti avversari non stanno brillando particolarmente, comunque: Tobias Harris sta segnando 13.8 punti di media (solo nei suoi primi 2 anni in NBA aveva fatto peggio) nonostante 33′ di media, e anche Hardaway Jr non sta brillando con 10.4 punti di media in oltre 28′ in campo.

Solo Malik Beasley si sta rivelando una valida aggiunta al roster, con 15.5 punti di media e il 38% da tre punti.

