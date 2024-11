Italbasket, Pozzecco dopo il KO con l’Islanda: “Possiamo vincere e perdere con chiunque”

L’Italia giocherà l’EuroBasket 2025! L’Italbasket di Pozzecco, ancor prima di affrontare l’Islanda a Reggio Emilia, hanno ottenuto il pass europeo grazie alla vittoria ottenuta dalla Turchia in Ungheria nel pomeriggio (76-81). Al PalaBigi, peraltro sold-out per l’occasione, ad avere la meglio sono stati però gli scandinavi (74-81).

Il miglior marcatore Azzurro è stato Giampaolo Ricci con 18 punti, in doppia cifra anche Michele Vitali e Diego Flaccadori a quota 10. Kristinn Pallson il top scorer della partita con 22 punti e 5/6 dall’arco.

Esordio con la Maglia della Senior per Dame Sarr.

L’analisi di coach Gianmarco Pozzecco nel KO dell’Islanda contro l’Italbasket:

“Il nostro cuore è diviso a metà: da una parte la gioia per la qualificazione che è maturata col successo della Turchia in Ungheria, dall’altra la tristezza per non essere riusciti a ripagare la straordinaria accoglienza che la città di Reggio Emilia, la Pallacanestro Reggiana e il PalaBigi ci hanno riservato. Complimenti all’Islanda, sapevamo che si trattava di un’ottima squadra e questa sera ha meritato di vincere interpretando una pallacanestro aggressiva ed efficace: dopo stasera abbiamo la conferma che possiamo vincere e perdere con ogni squadra. Dipende molto dall’intensità che portiamo in campo e questa sera, anche se non deve rappresentare un alibi, forse loro avevano più fame di noi. Ringrazio chi ha contribuito al nostro successo in Islanda, stasera abbiamo presentato un altro roster e io ho bisogno di lavorare con questo gruppo con più continuità prima del Campionato Europeo, che siamo molto felici di giocare la prossima estate”.

Fonte: ufficio stampa FIP

Leggi anche: Una BRUTTISSIMA Italia perde a Reggio Emilia contro l’Islanda, ma è una sconfitta indolore