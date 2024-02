Emirates diventa Global Airline Partner della NBA e Title Partner della NBA Cup

Emirates e la National Basketball Association (NBA) hanno annunciato oggi una partnership di marketing globale pluriennale che conferisce ad Emirates il ruolo di Official Global Partner dell’NBA. Questa collaborazione fa di Emirates il Title Partner inaugurale della NBA Cup, precedentemente nota come NBA In-Season Tournament, nonché il primo partner della NBA per le patch della maglia dell’arbitro.

In qualità di primo Title Partner della nuova edizione della Emirates NBA Cup, la compagnia aerea globale sarà presente con un logo dell’evento Emirates NBA Cup in co-branding, con una campagna promossa in collaborazione con la community dei social media della NBA e con una presenza grafica all’interno dell’arena durante le semifinali e la finale del torneo a partire dalla prossima stagione.

Il logo di Emirates sarà inoltre presente su tutte le maglie degli arbitri della NBA, a partire dall’ NBA All-Star Game 2024 che si terrà domenica 18 febbraio alle 8:00 p.m. ET (lunedi 2:00 am in Italia in diretta su Sky Sport e NBA League Pass).

“Siamo orgogliosi di aver stabilito una global marketing partnership con la National Basket Association diventandone il Global Official Airline Partner”, ha dichiarato Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Group Chairman and Chief Executive. “Questa collaborazione vedrà Emirates diventare il primo partner della lega per la patch delle maglie degli arbitri, e il primo Title Partner della NBA Cup. Data la popolarità della pallacanestro in tutto il mondo, siamo entusiasti di collaborare con una delle leghe professionistiche più rinomate e prestigiose al mondo. La NBA rappresenta un importante valore aggiunto al nostro portfolio di sponsorizzazioni, in quanto ci consente di raggiungere una vasta fanbase globale anche negli Stati Uniti, dove il basket è parte integrante della cultura sportiva del Paese“.

“Emirates è una compagnia aerea di livello mondiale che condivide il nostro impegno nel coinvolgere i fan di ogni parte del mondo in maniera innovativa e creativa,” ha dichiarato Mark Tatum, NBA Deputy Commissioner and Chief Operating Officer. “Poiché il basket continua a essere riconosciuto come lo sport in più rapida crescita a livello globale, questa collaborazione mostrerà le emozioni dell’NBA a milioni di persone che volano con Emirates ogni anno.”

La sponsorizzazione permetterà ad Emirates di avere una presenza anche ad altri eventi di spicco della lega, tra cui essere partner dell’NBA Crossover – un evento coinvolgente per i fan durante l’NBA All-Star – e come Presenting Partner dell’ NBA Finals Legacy Project, che prevede la realizzazione di nuovi NBA Cares Live, Learn, or Play Center in ogni mercato delle squadre delle NBA Finals. Il marchio Emirates sarà visibile anche attraverso la segnaletica virtuale all’interno dell’arena e sulla parte superiore del tabellone durante le partite NBA trasmesse a livello nazionale, a partire dall’NBA All-Star Game del 2024.

Emirates coinvolgerà i fan della NBA in tutto il mondo come partner di alcuni NBA Global Games della preseason e regular season, attraverso gli eventi interattivi dedicati ai fan della lega, come “NBA District” e “NBA House”.

I fan avranno l’opportunità di guardare contenuti NBA su tutti i voli Emirates tramite il sistema di intrattenimento a bordo della compagnia aerea, compreso di documentari, focus su determinati giocatori, interviste e altro ancora.

La partnership di marketing consentirà inoltre agli appassionati di basket di acquistare un’ampia gamma di prodotti ufficiali NBA, tra cui palloni da basket, abbigliamento sportivo e oggetti da collezione vintage, con collaborazioni in co-branding che seguiranno nel corso dell’anno. Il merchandising sarà venduto presso l’Emirates Store ufficiale nella sede centrale di Emirates a Dubai e online su www.emirates.store, con consegne in tutto il mondo. I soci Emirates Skywards potranno inoltre riscattare le Miglia per acquistare gli articoli dell’entusiasmante gamma.

Il logo di Emirates sarà anche presente sulle maglie di tutti gli arbitri della Women’s National Basketball Association (WNBA), a partire dalla stagione 2025, e della NBA G League, l’organizzazione ufficiale della lega minore dell’NBA, a partire dalla stagione 2024-25.

Il 73° NBA All-Star Game si svolgerà al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis nello Stato di Indiana, e raggiungerà i fan di 214 paesi e territori in 60 lingue attraverso la diretta tv, i media digitali e i social media.

Per quasi 30 anni, Emirates ha sostenuto attivamente la pallacanestro nella regione, stabilendo un legame con gli appassionati di questo sport popolare in Libano e negli Emirati Arabi Uniti, e fornendo una piattaforma per mettere in luce i migliori talenti.

Il portfolio di sponsorizzazioni globali di Emirates include partnership con i migliori club sportivi, tornei, eventi culturali di alto profilo e altro ancora. L’associazione di Emirates con la NBA supporterà gli sforzi della compagnia aerea per raggiungere un vasto pubblico di fan negli Stati Uniti e in tutto il mondo attraverso una passione condivisa per il basket.

Emirates offre attualmente servizi verso 12 gateway statunitensi, tra cui l’Aeroporto Internazionale Logan di Boston (BOS), l’Aeroporto Internazionale John F. Kennedy di New York (JFK), l’Aeroporto Internazionale di Los Angeles (LAX), l’Aeroporto Intercontinentale George Bush di Houston (IAH), l’Aeroporto Internazionale O’Hare di Chicago (ORD), l’Aeroporto Internazionale Dulles di Washington D. C. (IAD), l’Aeroporto di Seattle Tacoma (SEA), l’Aeroporto Internazionale Newark Liberty (EWR), l’Aeroporto di Dallas-Fort Worth (DFW), l’Aeroporto Internazionale di San Francisco (SFO), l’Aeroporto Internazionale di Miami (MIA) e l’Aeroporto Internazionale di Orlando (MCO).